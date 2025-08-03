منتخب الشباب يواجه الأهلي وديا اليوم استعدادا لمونديال تشيلي

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، مباراة ودية أمام الفريق الأول بالنادي الأهلي، في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال الشباب، المقرر انطلاق فعالياته بدولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين، فيما يستعد الأهلي لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأهلي

تنطلق مباراة منتخب الشباب تحت 20 سنة، أمام الأهلي في تمام السادسة مساء، ويحتضنها استاد السلام

منتخب الشباب يفوز على الاتصالات وديا

وخاض منتخب الشباب على الفريق الأول بنادي الاتصالات بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس السبت على ملعب مشروع الهدف.

أسامة نبيه، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى تشيلي

وحدد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، موعد سفر بعثة الفريق إلى جمهورية تشيلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، حيث تطير بعثة الفراعنة يوم 22 سبتمبر للمشاركة في مونديال الشباب، أي قبل إنطلاق البطولة بأسبوع كامل، خاصة أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في كأس العالم للشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر.

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