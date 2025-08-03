الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

بعد تداول فيديو، ضبط سائق وطالب بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص

فيديو يرصد سائقا
فيديو يرصد سائقا وطالبا أثناء تعاطى المخدرات داخل ميكروباص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" وآخر بتعاطى مادة الحشيش المخدر أثناء استقلالهما السيارة بالجيزة وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
  

فيديو يرصد سائق وطالب أثناء تعاطى المخدرات داخل ميكروباص..تحرك حاسم من الداخلية 
فيديو يرصد سائقا وطالبا أثناء تعاطى المخدرات داخل ميكروباص..تحرك حاسم من الداخلية 


فيديو يرصد سائقا وطالبا أثناء تعاطى المخدرات داخل ميكروباص

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" وآخر بتعاطى مادة الحشيش المخدر أثناء استقلالهما السيارة بالجيزة.

تحرك حاسم من الداخلية 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة “سارية التراخيص” ومرتكبا الواقعة  قائد المركبة "لا يحمل رخصة قيادة"- طالب. 

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.

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