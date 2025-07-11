رسميا، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة لتسهيل إجراءات التصويت على الناخبين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة - رسميا -، يهدف إلى تسهيل إجراءات عملية التصويت على المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التطبيق يتيح للناخبين التعرف على لجانهم الانتخابية ومواقعها الجغرافية بدقة عبر خرائط «جوجل»، كما يوفر بيانات لحظية حول كثافات الحضور داخل اللجان، بما يساعد الناخبين على اختيار الوقت الأنسب للإدلاء بأصواتهم، وتجنب فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تيسير مشاركة المواطنين وتعزيز الشفافية والانتظام في سير الانتخابات.

الوطنية للانتخابات: 469 مرشحا على النظام الفردي وقائمة واحدة بكل دائرة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد طلبات الترشح التي قُدمت بلغ (٤٦٩) على النظام الفردي، وقائمة واحدة تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر على نظام القوائم بكل دائرة.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية، وحرصها على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الترشح.



وللاطلاع على الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكافة تفاصيل العملية الانتخابية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.elections.eg.

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