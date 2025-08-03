الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

ضبط بطل فيديو الاعتداء بسلاح أبيض على مواطن في كرداسة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تعديه على آخر باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجروح قطعية، وتم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 19 يوليو الماضي، حين تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا من أحد المواطنين "عامل – مقيم بدائرة المركز"، يفيد بتعرضه للاعتداء على يد شخص معروف له، عاطل ومقيم بذات المنطقة، مستخدمًا سلاحًا أبيض، وذلك على خلفية خلافات بين المجني عليه وشقيق المتهم.

 

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الاعتداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.
 

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