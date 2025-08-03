الأحد 03 أغسطس 2025
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لطلاب المرحلة الثانية، خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025، ويمكن للطلاب الاستعلام عن المرحلة الأولى برقم الجلوس والرقم السري، من خلال الدخول إلى الرابط المباشر المخصص على موقع التنسيق.

إرشادات هامة لطلاب المرحلة الثانية قبل تسجيل الرغبات في موقع التنسيق

هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب أن يكون الطالب على دراية بها، قبل التسجيل في تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية، وهي كالتالي:

  • يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
  • ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.
  • يجب الحذر من الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها معتمدة من وزارة التعليم العالي.
  • ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) من هنـــــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الإنستجرام) من هنـــــــــــــــــا.

 حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إكس) من هنـــــــــــــــا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (ثريدز)من هنـــــــــــــــا.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025.

 وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه

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