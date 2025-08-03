محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات" بمكتبة الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محاضرة بعنوان "خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية"، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمركز المؤتمرات، قاعة الاجتماعات A.

تتيح المحاضرة فرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، سواء من خلال التمويل والدعم المالي أو من خلال البرامج التدريبية والاستشارات غير المالية.

الدعوة عامة ومجانية.

حرصت مكتبة الإسكندرية على تشجيع الإبداع ودعم الحركة الفنية بفعاليات عديدة، وفي هذا السياق تُنظم مكتبة الإسكندرية المعرض السنوي «أول مرة #30» في دورته التاسعة عشرة، بمشاركة 15 فنانًا وفنانة من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين عامًا، وهم من أبناء محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والقاهرة، والمنصورة، وأسيوط، والأقصر.

يمنح المعرض كل فنان مساحة لعرض مجموعة متكاملة من تجربته، بما تحمله من رؤى وأفكار وتعبيرات تشكيلية تعكس هوية هذا الجيل وروحه المتجددة. ويؤكد هذا الحدث السنوي الدور الحيوي لمكتبة الإسكندرية في دعم الفنون البصرية واحتضان الطاقات الشابة من مختلف أنحاء مصر.

"أول مرة #30" ليس مجرد معرض، بل هو مساحة مفتوحة لاكتشاف المواهب الجديدة، والاقتراب من تجارب فنية صادقة ومتنوعة، تُعزز الحوار بين الفنان والجمهور، وتغني المشهد الفني المعاصر.

يُفْتَتَح المعرض يوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025 في تمام الواحدة ظهرًا بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة، ويستمر حتى الأربعاء، 27 أغسطس 2025، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.