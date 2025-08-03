بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة مدوية بشأن انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، إلى نادي بيراميدز، بعد رحيله عن صفوف المارد الأحمر للانضمام إلى كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الصقر على صفحته “خاص وعاجل.. بيراميدز يستفسر من وكيل وسام أبو علي عن إمكانية ضم اللاعب بعد فشل قيده في قائمة فريق كولومبوس كرو الأمريكي”.

ويواجه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، نجم الأهلي السابق والمنتقل حديثًا لصفوف كولومبوس كرو الأمريكي، أزمة غريبة قد تبعده عن فريقه قبل أن يلعب.

قيود سقف اللاعبين في الدوري الأمريكي

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النادي الأمريكي يواجه صعوبة في تسجيل وسام ضمن قائمته، بسبب قيود سقف الرواتب المفروضة في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وتشترط القواعد الحالية رحيل أحد اللاعبين لإفساح المجال أمام قيد الصفقة الجديدة.

وكانت تقارير صحفية تركية كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب وسام أبوعلي مهاجم الأهلي السابق من الانضمام إلى نادي طرابزون سبور خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع Kuzey Ekspres التركي، فإن وسام أبوعلي اقترب من الانضمام على سبيل الإعارة، لنادي طرابزون سبور بسبب تعثر قيد اللاعب في قائمة كولومبوس كرو الأمريكي.

وضغط وسام أبو علي على إدارة الأهلي الفترة الأخيرة ورفض الالتحاق بمعسكر الإعداد في تونس لإجبار النادي الأحمر على بيع عقده، وهو ما حدث في النهاية، حيث أعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وكشفت تقارير أن "الاتفاق تم مقابل 7.5 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز و10% من إعادة البيع".

وكشف موقع tipsbladet الدنماركي أن راتب وسام أبو علي سيتراوح بين 11.8 مليون دولار لـ 13.3 مليون دولار خلال 3 مواسم ونصف الموسم مع كولومبوس كرو الأمريكي.

يذكر أن صاحب الـ 26 عامًا خاض مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفًا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

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