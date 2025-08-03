الثروة الداجنة تكشف أسباب انخفاض أسعار الفراخ في الأسواق

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية انخفاضات ملحوظة، ليباع سعر الكيلو من 68 إلى 105 جنيهات في المحال التجارية، وفقًا لرصد البوابة الحكومة لأسعار السلع المحلية والعالمية.

فما هي أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق؟

سعر الفراخ اليوم

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق، إذ يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم نحو 63 جنيهًا في المزرعة.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة

أسباب انخفاض أسعار الفراخ في السوق المحلي

وأوضح « السيد» لـ «فيتو» أن أسعار الدواجن واصلت الانخفاض في السوق المحلي، وهي فترة امتدت بعد عيد الأضحى، مرجعًا أسباب انخفاض أسعار الدواجن في السوق المحلي إلى الزيادة الكبيرة في المعروض منها، وتحكم آليات العرض والطلب في تحديد أسعار الفراخ في السوق.

سعر الفراخ اليوم

استمرار انخفاض سعر الدواجن خطر يهدد الصناعة

وجدد رئيس شعبة الثروة الداجنة تحذيره من استمرار هبوط أسعار الدواجن إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، مما يمثل خطرا كبيرا على منتجي الدواجن ويهدد الصناعة.

سعر الفراخ اليوم

أهمية تدخل الحكومة عند ارتفاع أسعار الدواجن لدعم المواطنين

كما شدد على أهمية تدخل الحكومة عند ارتفاع أسعار الدواجن لدعم المواطنين من خلال طرح المنتجات بأسعار أقل عبر منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتحملها فارق التكلفة.

سعر الفراخ اليوم

ضرورة فتح منافذ حكومية بنظام البيع المباشرة من المنتج للمستهلك

وعن أهم المقترحات لضمان خفض أسعار الدواجن في السوق المحلي؛ طالب «السيد» بضرورة فتح منافذ حكومية بنظام البيع المباشرة من المنتج للمستهلك، والهدف منها إلغاء الحلقات الوسيطة التي معها ستقل التكلفة، الأمر الذي يتيح للمواطن الشعور الحقيقي بانخفاض الأسعار.

سعر الفراخ اليوم

أهمية أن تعكس أسعار السلع بصفة عامة وفرة الإنتاج

وأشار إلى أهمية أن تعكس أسعار السلع بصفة عامة وفرة الإنتاج مع حماية المنتجين من الخسائر، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار وزيادة الصادرات خاصة وأن مصر لديها جميع الإمكانات الفنية والرقابية للوفاء بجميع المتطلبات في السوق العالمي.

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