محافظ الدقهلية يتابع أعمال مشروع فصل وجمع المخلفات من المصدر (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فعاليات بدء التشغيل التجريبي لمشروع جمع المخلفات من المصدر.

محافظ الدقهلية يتابع فعاليات مشروع فصل وجمع المخلفات من المصدر

وأشار إلى أنه تم البدء بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة (منطقة حضرية)، وذلك في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع، والتي تمثل المحور الرابع للتنمية ومحاولة من إشراك أعضاء المجتمع، وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات، بما يتوافق مع خطط التنمية وبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي، في إطار تجربة تساعد على تحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن، وتمكنها من التوجه نحو إقتصاد دائري ناجح وجذب استثمارات وفق خطط تشغيل مناسبة، وفي إطار إهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية.

التعميم تدريجيا ليشمل أولا مدينة مبارك بالكامل

وأكد محافظ الدقهلية أنه من المستهدف فور الإنتهاء من المرحلة التجريبية بالقطاع المحدد، أن يتم التعميم تدريجيا ليشمل أولا مدينة مبارك بالكامل، ثم كافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار حملة التوعية والتواصل المجتمعي "نظافة محافظتنا... أكيد مسؤوليتنا"، لنشر ثقافة الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع وإلقاء المخلفات في أماكنها المخصصة.

تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، بالبدء في خطوات المشروع

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كتشنر، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، بالبدء في خطوات المشروع وبالتنسيق مع مدير مديرية الشباب والرياضة.

أعمال التوعية بفصل المخلفات من المصدر ببعض الشوارع بمدينة مبارك

وفي هذا السياق، تجري أعمال التوعية بفصل المخلفات من المصدر ببعض الشوارع بمدينة مبارك في وجود المهندس شكري حسين، وإبراهيم النجار استشاري مشروع كتشنر، والدكتورة مي سمير مدير التوعية وبناء القدرات بالمحافظة، ومحمد الجندي بإدارة الرصد، ومسؤولي التوعية بحي غرب وحي شرق المنصورة ودكرنس والسنبلاوين، ومشاركة الشباب المتطوعين.

حث المواطنين على ضرورة فصل المخلفات من المصدر

وتم البدء في المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى والثانية تشمل الشوارع بداية من شارع محمد الغزالي حتى شارع الهدى، وذلك في ظل تحسين منظومة الجمع، بمدينة مبارك بحي غرب المنصورة، وتم توفير سيارة جمع منتظمة تخدم المنطقة يوميا بتوقيت محدد من أمام العقار، ويتم حث المواطنين على ضرورة فصل المخلفات من المصدر بكيسين (جاف /رطب).

حملات الشباب المتطوعين ومسؤولي التوعية

وتستمر التوعية للمواطنين والأهالي من خلال حملات الشباب المتطوعين ومسؤولي التوعية بإدارات المخلفات الصلبة بالمراكز خلال هذا الأسبوع بالمنطقة المختارة (10شوارع) للحث على فصل المخلفات من المصدر وتسليمها لمؤدي الخدمة وذلك لزيادة استجابة المواطنين وقياس نتيجة المشروع.

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