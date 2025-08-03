الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

رئيس حي وسط بالإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ

رئيس حي وسط بالاسكندرية
رئيس حي وسط بالاسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات

قام وكيل أول الوزارة حاتم زين العابدين رئيس حي وسط بالإسكندرية اليوم الأحد 
بالمرور الميداني لمتابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ والتي تتم يومي 5,4 اغسطس الجاري.

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ياتى ذلك بناء على التكليفات والتوجيهات الصادرة من  الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بالمتابعة الميدانية والمرور على مواقع اللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية.

حيث تم المرور بمدرسة محرم بك الابتدائيه لغات بشارع بشارع محمد شفيق غربال مع كوبري الجامعة،ومدرسة اللواء محمود احمد محمد مرزوق بشارع سليمان يسري،وتم متابعة الاستعدادات النهائية وتامين اللجان.

كما تم في سياق متصل متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمخلفات بمدارس،بالإضافة إلى مراجعة حالة النظافة بالشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفائتها وجاري العمل.

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حي وسط بالاسكندرية مجلس الشيوخ الفريق أحمد خالد

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