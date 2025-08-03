أرقام في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تخلف 1755 طالب عن التسجيل.. المرحلة الثانية تبدأ الأربعاء المقبل لمدة 5 أيام.. والحد الأدنى 68.75 % للعلمي و64.06% للأدبي

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2025، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وعدد من قيادات الوزارة.

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج هذه المرحلة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: تسجيل الرغبات:

تم استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29/7/2025 حتى يوم السبت الموافق 2/8/2025، وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن والأعداد المقررة لكل نظام، علي النحو التالي:-

النظام الحديث

• الشعبة العلمية: 293.00 درجة فأكثر أي بنسبة 91.56 % فأكثر.

عدد الطلاب: 21853

• الشعبة الهندسية: 283.00 درجة فأكثر أي بنسبة 88.44 % فأكثر.

عدد الطلاب: 16577

• الشعبة الأدبية: 233.00 درجة فأكثر أي بنسبة 72.81% فأكثر.

عدد الطلاب: 54073

الإجمالي: 92503

النظام القديم

• الشعبة العلمية: 350.00 درجة فأكثر أي بنسبة 85.37 % فأكثر.

عدد الطلاب: 1411

• الشعبة الهندسية: 335.00 درجة فأكثر أي بنسبة 81.71 % فأكثر.

عدد الطلاب: 280

• الشعبة الأدبية: 270.00 درجة فأكثر أي بنسبة 65.85 % فأكثر.

عدد الطلاب: 527

الإجمالي: 2218

الإجمالي العام للمرحلة الأولي من طلاب النظامين: 94,721 طالبًا.

أعداد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (92966) طالبًا، موزعين بواقع (40024) طالبًا من الشعب العلمية، و(52942) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة (1755) طالبًا.

ثانيًا: نتائج الترشيحات:

• الشعب العلمية: كليات جامعية: 39662

• الشعبة الأدبية: كليات جامعية: 52774

• الإجمالي: 92436

• معاهد تابعة للوزارة الشعب العلمية: 362

• معاهد تابعة للوزارة الشعبة الأدبية: 167

• الإجمالي: 529

• الإجمالي للشعب العلمية: 40024

• الإجمالي للشعبة الأدبية: 52941

• الإجمالي: 92965

وقد استنفد عدد (1) طالب رغباته، وذلك لتضمينه كليات لا تتناسب مع مجموع درجاته.

ثالثًا: المرحلة الثانية: الحد الأدنى وعدد الطلاب ومواعيد تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني.

- النظام الحديث:

الشعب العلمية: 220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %.

عدد الطلاب: 246642

الشعبة الأدبية: 205.00 درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%.

عدد الطلاب: 36406

الإجمالي: 283048

- النظام القديم:

الشعب العلمية: 280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.

عدد الطلاب: 3506

الشعبة الأدبية: 240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %.

عدد الطلاب: 764

الإجمالي: 4270

الإجمالي العام للمرحلة الثانية من طلاب النظامين: 287318 طالبًا

ومن المقرر أن تبدأ هذه المرحلة الثانية يوم الأربعاء الموافق 6/8/2025، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 10/8/ 2025، لمدة خمسة أيام.

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025 , فيتو

وقد جرى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى وفقًا لما يلي:

• أُجريت عملية الترشيح بناءً على الرغبات التي أدخلها الطلاب عبر الموقع الإلكتروني، مع مراعاة آخر تعديل لكل طالب، وفي ضوء القواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات والأعداد المقررة لكل من النظامين (الحديث - القديم).

• أتمّ مكتب التنسيق توزيع طلاب المرحلة الأولى، وعددهم (92965) طالبًا، على الكليات والمعاهد المختلفة، بما يتوافق مع القواعد والضوابط المقررة، وفي إطار المدة الزمنية المعلنة مسبقًا.

• يُتاح للطلاب طباعة بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وبهذه المناسبة، أُعرب عن خالص الشكر والتقدير لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لدورها الإيجابي وجهودها المشكورة في دعم أعمال التنسيق، من خلال توصيل المعلومات بدقة ووضوح إلى أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور طوال فترة تنفيذ المرحلة الأولى، مؤكدًا التزام الوزارة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في جميع مراحل التنسيق

يأتي ذلك في إطار ما تم إنجازه من أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها (الحديث والقديم).

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