رئيس النواب: "مفيش قانون في المجلس يمر بليل"

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نجاح المجلس في إصدار العديد من التشريعات التي تمس المواطنين، وبينها الإجراءات الجنائية، العمل، المسئولية الطبية، وغيرها من القوانين الهامة.

انتقال العمل بمجلس النواب من العاصمة الإدارية الجديدة

جاء ذلك خلال لقائه المحررين البرلمانيين في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي بدأ الانتقال للعمل فيه رسميا.

دور مجلس النواب في إصدار العديد من التشريعات

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، حرص مجلس النواب، على ألا تكون هناك شبهة عدم دستورية في أي تشريع صدر عن مجلس النواب، وكذلك مراعاة عدم التناقض بين تشريع وآخر.

ونفى رئيس النواب، ما يثار بشأن الإسراع في إصدار التشريعات، قائلا: "مفيش مشروع قانون في مجلس النواب يمر بليل".

واستشهد جبالي، بالعديد من التشريعات التي شهدت حوار مجتمعيا واسعا، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، والذي استغرق أكثر من سنتين ونصف، وكذلك قوانين العمل، الرياضة، والمسئولية الطبية.



وفي ذات السياق، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بدء التشغيل الفعلي لمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن نسبة انتقال العاملين بالمجلس بلغت 50%.

إعلان الانتقال التشغيلي رسميا لمجلس النواب من العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد رئيس النواب، أنه يتم حاليا مراجعة جاهزية القاعة العامة للمجلس، وكذلك كافة مقار اللجان النوعية، وغيرها من المقرات التي تسهل العمل.

انتقال مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة

من جانبه أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الانتقال المرحلي إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، يستهدف متابعة العمل أولا بأول، ورصد أي ملاحظات من شأنها تحسين بيئة العمل داخل المجلس.

وقال الأمين العام للمجلس: العمل مستمر من أجل تلافي اي ملاحظات داخل مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

دور الإعلام في حث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

وشدد رئيس النواب، على دور وسائل الإعلام في حث المواطنين على المشاركة الإيجابية في انتخاب مجلس الشيوخ بحرية تامة.

التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ التزام دستوري

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن حق الترشح وحق الانتخاب التزام دستوري على كل مواطن، مشيرا إلى أن مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي، دلالة على دعم الشعب المصري لمؤسساته الدستورية والتشريعية.

أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية

وقال رئيس النواب: مجلس الشيوخ يثري الحياة النيابية في إضفاء مزيد من التدقيق في التشريعات، فضلا عن دوره البحثي من خلال عرض العديد من المشروعات.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مجلس الشيوخ له العديد من الإسهامات في إصدار التوصيات للحكومة، انطلاقا من الدراسات وطلبات المناقشة العامة.

ووجه رئيس النواب، الشكر لوسائل الإعلام وخصوصا المحررين البرلمانيين، لدورهم في نقل ما يقوم به المجلس من مهام رقابية وتشريعية.





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