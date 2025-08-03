إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بسيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم بمحافظة البحيرة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل المصابين بالمستشفى النوبارية المركزى للعلاج.

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم بالكيلو 70 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه الإسكندرية بدائرة قسم غرب النوبارية، ووجود مصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية.

إزالة آثار الحادث لإعادة فتح الطريق

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وتم العمل على إزالة آثار الحادث لإعادة فتح الطريق أمام المارة من السيارات وتم تحرير محضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.