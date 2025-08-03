الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بسيارة ملاكي بالبحيرة

اصابة 9  أشخاص إثر
اصابة 9  أشخاص إثر إصطدام ميكروباص بسيارة ملاكى بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم  بمحافظة البحيرة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب بأخرى ملاكي، بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية، وتم نقل المصابين بالمستشفى النوبارية المركزى للعلاج.

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال 

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم  بالكيلو 70 بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية اتجاه الإسكندرية بدائرة قسم غرب النوبارية، ووجود مصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية.

إزالة آثار الحادث لإعادة فتح الطريق 

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وتم العمل على إزالة آثار الحادث لإعادة فتح الطريق أمام المارة من السيارات وتم تحرير محضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة حادث حادث تصادم ميكروباص طريق الصحراوى القاهرة الاسكندرية المصابين النوبارية

الأكثر قراءة

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

بدء مؤتمر التعليم العالي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية للتنسيق بالنظام الحديث

الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، الشعبة العلمية 68.75% والأدبية 64.06%

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تبدأ الدراسة بها هذا العام.. 7 كليات جديدة بالجامعات الحكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads