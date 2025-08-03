"أوبك+" يتفق مبدئيا على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر

اتفقت مجموعة المنتجين في تحالف «أوبك+» من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر، لتلغي بذلك أكبر شريحة تخفيضات للإنتاج وسط مخاوف حيال تعطل المزيد من إمدادات روسيا نقلًا عن مصدرين في التحالف بحسب وكالة «رويترز».

ومن المتوقع اتخاذ القرار في اجتماع يبدأ الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

ودعت الولايات المتحدة الهند إلى وقف شراء النفط الروسي مع سعي واشنطن إلى إيجاد سبل لدفع موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا.

كما دفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة شركات التكرير الحكومية الهندية إلى تعليق مشتريات النفط الروسي.

عكس المسار لاستعادة حصته بالسوق

كان تحالف «أوبك+»، الذي يضخ نحو نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لسنوات عدة لدعم السوق، لكنه عكس مساره العام الجاري لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ«أوبك» بضخ المزيد من النفط.

رفع الإنتاج في أبريل

وبدأ تحالف «أوبك+» رفع الإنتاج في أبريل بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 ألف برميل يوميا في أشهر مايو ويونيو ويوليو ثم 548 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وإذا وافقت المجموعة على زيادة الإنتاج 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر، فستلغي بذلك بالكامل شريحة التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وستسمح للإمارات برفع الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.

كذلك لا يزال تحالف «أوبك+» يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026.

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