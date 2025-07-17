أمريكا تهدد بفرض عقوبات على مستوردي النفط الروسي

أعلن البيت الأبيض، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق عقوبات ثانوية على من يشترون النفط الروسي.

أمريكا تهدد بفرض رسوم جمركية على روسيا



وقال البيت الأبيض في بيانه: روسيا ستواجه رسوما جمركية كبيرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا خلال 50 يوما.

وتابع: نعتقد أنه ستكون هناك تشريعات مستقبلية بشأن العملات الرقمية.

وأكد البيت الأبيض أن الاتحاد الأوروبي ما زال حريصا جدا على المفاوضات التجارية.

وأوضح البيت الأبيض في بيانه، أن ترامب بحث مع نتنياهو هاتفيا القصف الإسرائيلي على كنيسة بغزة، مشيرا إلى أن رد فعل الرئيس ترامب بشأن قصف إسرائيل كنيسة في غزة كان سلبيا جدا.

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