الأحد 03 أغسطس 2025
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محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حادثي تصادم منفصلين أسفرا عن حصيلة دامية تمثلت في مصرع 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

وفاة شخصين في حادث مروري بالعاشر من رمضان 

ففي الحادث الأول، وقع تصادم مروع بطريق مدينة العاشر من رمضان بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين في موقع الحادث، وإصابة 3 آخرين بجروح وكدمات متفاوتة، جرى نقلهم إلى المستشفى الجامعي بمدينة العاشر من رمضان لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثماني الضحيتين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طالب ثانوي 

وفي الحادث الثاني، شهد مركز فاقوس مصرع طالب بالمرحلة الثانوية متأثرًا بإصاباته الخطيرة، وإصابة اثنين آخرين من أبناء قرية الديدامون التابعة للمركز، جراء اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية “موتوسيكل”. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على جثمان الطالب بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثين لكشف ملابساتهما، فيما دعت إدارة المرور قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة حفاظًا على الأرواح.

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