السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

حادث مأسوي ينهي حلم طالب بكلية الشرطة بالشرقية

حادث مأسوي ينهي حلم
حادث مأسوي ينهي حلم طالب، فيتو

خيّم الحزن على أهالي منيا القمح بمحافظة الشرقية، عقب وفاة الشاب مازن وائل، الطالب بكلية الشرطة، متأثرًا بإصابته إثر حادث سير مروّع وقع على طريق منيا القمح – الزقازيق.

مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة في الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة طالب بكلية الشرطة

وكان مازن برفقة عدد من أصدقائه لحظة وقوع الحادث، حيث أصيبوا جميعًا، لكن إصابته كانت بالغة وأودت بحياته لاحقًا.

الطالب المتوفي،فيتو
الطالب المتوفي، فيتو

منصات التواصل الاجتماعي تتشح بالحزن الشديد

وصفه أصدقاؤه ومعارفه بالشاب الخلوق والمحبوب، الذي ترك أثرًا طيبًا في قلوب الجميع.

جنازة الطالب المتوفى

فيما يستعد مسقط رأسه بمركز منيا القمح محافظة الشرقية لتشييع جثمانه ودفنه بمقابر أسرته وسط أجواء من الحزن والأسى.

 

حوادث الطرق تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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