الإثنين 28 يوليو 2025
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محافظات

رفقاء الدرب والقدر، نهاية مأساوية لطالبين في كلية الطب على الدائري بالشرقية (صور)

مصرع طالبين بالشرقية،فيتو
مصرع طالبين بالشرقية،فيتو

لم يكن أحمد علاء الزعفراني، ابن مركز أبو كبير محافظة الشرقية ولا رفيق دربه عبد الله عماد حلمي السنطاوي، يعلمان أن مشوارهما الدراسي والطبي المشترك سينتهي في لحظة واحدة... لحظة لم ترحم قلبين امتلآ بالحياة، والحلم، والطموح.

جمعتهما الصداقة منذ الطفولة

جمعتهما الصداقة منذ الطفولة، وسارا في طريق واحد حتى دخلا كلية الطب، يدرسان ويتشاركان الأحلام والطموحات والضحكات، ويقوي كل منهما الآخر في أوقات التعب والانكسار. لم يفترقا يومًا، لا في الجامعة ولا خارجها... حتى جاء يوم لم يكن في الحسبان.

رفقاء الدرب والقدر.. النهاية المأساوية لطالبين في كلية الطب على الطريق الدائري بالشرقية،فيتو
رفقاء الدرب والقدر.. النهاية المأساوية لطالبين في كلية الطب على الطريق الدائري بالشرقية،فيتو

في لحظة خاطفة، وعلى الطريق الدائري بمركز أبو كبير، اصطدمت سيارة ملاكي كانا يستقلانها بسيارة نقل بمقطورة. لم تمهل الصدمة أحدًا منهما... وكان الرحيل سريعًا وقاسيًا.

رثاء الأصدقاء والطلاب 

رثاهما الأصدقاء والطلاب بكلمات دامعة، وبصور جمعت ملامحهما في لحظات الفرح والاجتهاد، وقال أحدهم:
"لم يكونا مجرد صديقين… كانا روحًا واحدة في جسدين، والقدر شاء أن تُختَتم رحلتهما معًا، كما بدأتاها معًا."

أبو كبير تستعد لتوديع جناحين حلما بالطب والإنسانية

يستعد أهالي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لتشييع جثماني الشابين "أحمد" و"عبد الله"، ضحيتي الحادث الأليم، في لحظة وداع تخيّم عليها مشاعر الحزن والأسى.

رفقاء الدرب والقدر.. النهاية المأساوية لطالبين في كلية الطب على الطريق الدائري بالشرقية،فيتو
رفقاء الدرب والقدر.. النهاية المأساوية لطالبين في كلية الطب على الطريق الدائري بالشرقية،فيتو

 

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