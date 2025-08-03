"الحلل والطاسات".. مستلزمات المعيشة ترافق السودانيين أثناء العودة لبلادهم (فيديو وصور)

أثناء مغادرة السودانيين مصر، حرصوا على اصطحاب ما استطاعوا حمله من مستلزمات المعيشة، من الحلل والطاسات وأواني الطهي، إلى الحقائب المليئة بالمؤن، في مشهد يعكس تمسكهم بما تبقى من تفاصيل حياتهم وسط ظروف الرحيل القاسية.

مغادرة السودانيين مصر

وشهدت محطة قطار رمسيس توافد عدد كبير من السودانيين الذين يحملون مستلزماتهم لمغادرة مصر والعودة إلى بلدهم في مشهد مليء بالدموع والبكاء والفرحة.



القطار الثالث لنقل السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان

وأطلقت السكة الحديد، القطار الثالث المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

وينطلق القطار الثالث من محطة مصر القطار رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.



على أن يعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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