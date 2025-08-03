الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"الحلل والطاسات".. مستلزمات المعيشة ترافق السودانيين أثناء العودة لبلادهم (فيديو وصور)

مغادرة السودانيين
مغادرة السودانيين مصر، فيتو

أثناء مغادرة السودانيين مصر، حرصوا على اصطحاب ما استطاعوا حمله من مستلزمات المعيشة، من الحلل والطاسات وأواني الطهي، إلى الحقائب المليئة بالمؤن، في مشهد يعكس تمسكهم بما تبقى من تفاصيل حياتهم وسط ظروف الرحيل القاسية.

مغادرة السودانيين مصر

وشهدت محطة قطار رمسيس توافد عدد كبير من السودانيين الذين يحملون مستلزماتهم لمغادرة مصر والعودة إلى بلدهم في مشهد مليء بالدموع والبكاء والفرحة.


القطار الثالث لنقل السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان

وأطلقت السكة الحديد، القطار الثالث المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

وينطلق القطار الثالث من محطة مصر القطار رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.

 


على أن يعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودانيين الحلل والطاسات مغادرة السودانيين مصر محطة قطار رمسيس رحيل السودانيين

مواد متعلقة

انطلاق القطار الثالث لنقل السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان (فيديو)

توافد مئات السودانيين على محطة قطارات رمسيس لاستقلال قطار العودة إلى بلادهم (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر التعليم العالي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم، توقعات ومؤشرات القبول بالكليات

تنسيق الجامعات 2025 جميع المحافظات

مؤتمر صحفي خلال دقائق لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads