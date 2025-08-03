" انبسطنا كتير"، طفلة سودانية تتحدث عن فترة إقامتها في مصر قبل المغادرة لبلادها (فيديو)

رصدت عدسة “فيتو” تواجد أبناء الشعب السوداني الشقيق داخل القطار المخصص لهم للعودة لبلادهم عبر محطة قطارات مصر برمسيس، وسط إجراءات خاصة من هيئة السكك الحديدية لتسهيل عودتهم.

وعبرت طفلة عن سعادتها خلال فترة تواجدها في مصر وقالت الطفلة لـ “فيتو”:" اتبسط في مصر كتير وشكرًا ليكم، واتفسحنا في إسكندرية"، وأرسلت الطفلة رسالة شكر للشعب المصري على حسن الضيافة.

وتستعد السكك الحديدية، لتشغيل القطار الثالث المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك اليوم الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.

وينطلق بعد قليل القطار الثالث من محطة مصر القطار رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، ليصل إلى محطة أسوان الساعة 11:00 مساءً في نفس اليوم، طبقا لجدول تشغيل القطار الأول الذي تم تسييره في 21 يوليو الجاري.

ويعود القطار من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء 29 يوليو برقم 1945 (ثالثة مكيفة)، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 07:50 صباحًا، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 21:50 مساءً، وذلك لخدمة جمهور الركاب وتوفير وسيلة نقل مريحة ومنظمة.

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