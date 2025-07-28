سفير الخرطوم بالقاهرة يشكر وزارة النقل على تيسير نقل السودانيين

قدم السفير السودانى بالقاهرة الشكر للحكومة المصرية والرئيس ووزارة النقل على جهود نقل السودانيين، والتى جاءت في إطار الجهود المصرية الداعمة للأشقاء السودانيين، وتأكيدًا على الروابط الأخوية الممتدة بين البلدين حكومة وشعبا،

وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق القطار المخصوص الثاني رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، وعلي متنه المئات من السودانيين وذويهم الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مرورًا بمحافظة أسوان ووصولًا إلى ميناء السد العالي النهري.

وكان في مقدمة مودعيهم بمحطة سكك حديد مصر بالقاهرة السفير عماد الدين عدوي سفير جمهورية السودان بالقاهرة وقيادات السكك الحديدية وسط اجواء تسودها التقدير المتبادل والمشاعر الانسانية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأكد السفير عماد الدين عدوي عن تقدير بلاده العميق للدور المصري المستمر لدعم امن واستقرار السودان مشيدًا بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للشعب السوداني.

وقدم الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللوجستية، وتوفير منظومة نقل متكاملة لعودة المواطنين السودانيين، عبر تنسيق فعّال لتوفير وسائل الانتقال سواء القطارات والأتوبيسات والعبارات النهرية بين اسوان ووادي حلفا، مؤكدا أن ما يشهده المواطنون السودانيون العائدون لبلدهم من رعاية واهتمام يعكس تقدير واهتمام الدولة المصرية حكومة وشعبًا بأشقائها

وفي هذا الإطار تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بمواصلة تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأشقاء السودانيين، وتتمني لهم رحلة ميسرة وعودة آمنة إلى وطنهم بسلامةً الله.

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