الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

"الداخلية": استمرار قوافل الأحوال المدنية لخدمة المواطنين بالمحافظات وخط ساخن لتلقي الطلبات

استمرار قوافل الأحوال
استمرار قوافل الأحوال المدنية لخدمة المواطنين، فيتو

يواصل  قطاع الأحوال المدنية تنفيذ حملاته المتنقلة عبر قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات؛ في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتعزيز الدور المجتمعي لأجهزتها، وتقديم الخدمات الجماهيرية بطريقة ميسرة.

وشملت القوافل محافظات: (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث تم خلال الأيام الأخيرة: استخراج 8,889 بطاقة رقم قومي، وإصدار 44,908 من المطبوعات الرسمية المميكنة.

 استمرار قوافل الأحوال المدنية لخدمة المواطنين بالمحافظات

وبناءً على الإقبال المتزايد من المواطنين، قررت الوزارة استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من 2 أغسطس 2025، وذلك ضمن خطة مستمرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

 خط ساخن لتلقى الطلبات

كما استقبل القطاع على مدار الأسبوع طلبات جماهيرية عبر الخطوط المختصرة (15340 – 15341)، ما أسفر عن إصدار وتوصيل 156 بطاقة رقم قومي، وإصدار 734 وثيقة مميكنة لمنازل كبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء.

وتواصل فرق القطاع التعامل الإنساني مع الحالات الحرجة، حيث تم توجيه 67 مأمورية خاصة للمنازل والمستشفيات لتجديد البطاقات للمواطنين غير القادرين على الحضور.

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وفي سياق متصل، تم إرسال مأموريات للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة وبعض الأندية، ليتم استخراج وتسليم 424 بطاقة رقم قومي، بالإضافة إلى استقبال 370 مواطنًا من كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم خدمات متميزة وسريعة لكافة فئات المجتمع، بما يضمن راحة المواطن وتوفير الوقت والجهد.

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