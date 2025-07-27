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رياضة

جدول مباريات الإسماعيلي في المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي، فيتو
الإسماعيلي، فيتو

أجريت اليوم الأحد، قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026، والذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل، ويشهد مشاركة 21 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري الممتاز

 

 

استياء لعدم إعلان مواعيد مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد 

سيطرت حالة من الاستياء بين مندوبي أندية الدوري الممتاز، الذين حضروا مراسم إجراء قرعة المسابقة، التي أجريت اليوم بمقر اتحاد الكرة المصري بمدينة 6 أكتوبر، بسبب قيام رابطة الأندية بإعلان جدول مباريات الدوري في الدور الأول من المسابقة، دون أن تعلن عن مواعيد هذه المباريات في أي جولة من الجولات.

ورأى ممثلو الأندية أنه في جميع دول العالم يتم إعلان جدول الدوري المحلي باليوم والساعة، إلى جانب تحديد توقفات الأجندة الدولية، سواء القارية أو أجندة الفيفا. 

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

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