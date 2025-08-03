الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بتكلفة 1.2 مليار جنيه، شراقي يكشف أهمية قناطر ديروط الجديدة وموعد افتتاحها

موعد افتتاح القناطر
موعد افتتاح القناطر الجديدة، فيتو

قناطر ديروط الجديدة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن أهمية قناطر ديروط الجديدة، التي ينتظر افتتاحها عام 2026، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز حوالى 78% من أعمالها، استكمالًا لتجديد مشروعات الري في مصر.

قناطر ديروط الجديدة بعد 153 عامًا


وأكد الدكتور عباس شراقي أن تكلفة القناطر الجديدة تبلغ حوالى 1.2 مليار جنيه عام 2022، وتم إنشائها بقرض يابانى على 30 عام؛ والعائد الاقتصادى لهذا المشروع كبير في تحسين الري لملايين المزارعين، وزيادة الانتاج.

قناطر ديروط الجديدة،فيتو
قناطر ديروط الجديدة،فيتو


وقال الدكتور عباس شراقي: إن "قناطر ديروط الجديدة بعد 153 عامًا من العطاء: استكمالًا لتجديد مشروعات الرى العريقة فى مصر كان آخرها قناطر أسيوط الجديدة عام 2018، بدأ إنشاء قناطر ديروط الجديدة في فبراير 2022، لتحل محل قناطر ديروط العريقة بعد 153 عامًا من العطاء المستمر، والتي تعتبر من أعرق المنشآت المائية في مصر والعالم"
وعن قناطر ديروط العريقة، قال عباس شراقي: "تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، والذي في عهده أيضًا تم إصلاح القناطر الخيرية؛ وتقع قناطر ديروط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط (أسيوط)، وهي أطول الترع المصرية حوالى 267 كم، والقناطر هي مجموعة من 7 قناطر"

قناطر ديروط، فيتو
قناطر ديروط، فيتو

وأكد عباس شراقي أن القناطر "تصرف سنويًا حوالى 9.6 مليار متر مكعب، من خلال 7 ترع لري حوالى 1.6 مليون فدان، أي حوالي 30% من الأراضى الزراعية القديمة في الوادي والدلتا، وتخدم مصر الوسطى في 5 محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، لضمان توزيع منتظم على الفروع".

موعد افتتاح القناطر الجديدة


وعن القناطر السبع، قال الدكتور عباس شراقي: "القناطر السبع هي قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، قنطرة فم ترعة الدلجاوي".

قناطر أسيوط الجديدة، فيتو
قناطر أسيوط الجديدة، فيتو


أما تكلفة القناطر الجديدة، فكشف الدكتور عباس شراقي أن"تكلفة القناطر الجديدة تبلغ حوالى 1.2 مليار جنيه عام 2022، بقرض يابانى على 30 سنة؛ والعائد الاقتصادى لهذا المشروع كبير في تحسين الري لملايين المزارعين، وبالتالي زيادة الانتاج"
وعن موعد افتتاح القناطر الجديدة، قال الدكتور عباس شراقي: "طبقًا لتصريحات وزارة الرى فإنه تم انجاز حوالى 78% من أعمال القناطر الجديدة، وينتظر افتتاحها فى إبريل 2026. تحية لكل يد تبني وتعمر فى مصر"
 

وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية (صور)

تنفيذ 79% من مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناطر ديروط الجديدة تكلفة القناطر الجديدة موعد افتتاح القناطر الجديدة القناطر الجديدة موعد افتتاح قناطر ديروط الجديدة الدكتور عباس شراقي

مواد متعلقة

وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية (صور)

تنفيذ 79% من مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

الري تدرج قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية الكبرى

محافظ قنا يبحث سبل تعزيز الاستثمار السياحي بمنطقة قناطر نجع حمادي

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر التعليم العالي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم، توقعات ومؤشرات القبول بالكليات

تنسيق الجامعات 2025 جميع المحافظات

مؤتمر صحفي خلال دقائق لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads