بتكلفة 1.2 مليار جنيه، شراقي يكشف أهمية قناطر ديروط الجديدة وموعد افتتاحها

قناطر ديروط الجديدة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن أهمية قناطر ديروط الجديدة، التي ينتظر افتتاحها عام 2026، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز حوالى 78% من أعمالها، استكمالًا لتجديد مشروعات الري في مصر.

قناطر ديروط الجديدة بعد 153 عامًا



وأكد الدكتور عباس شراقي أن تكلفة القناطر الجديدة تبلغ حوالى 1.2 مليار جنيه عام 2022، وتم إنشائها بقرض يابانى على 30 عام؛ والعائد الاقتصادى لهذا المشروع كبير في تحسين الري لملايين المزارعين، وزيادة الانتاج.

قناطر ديروط الجديدة،فيتو



وقال الدكتور عباس شراقي: إن "قناطر ديروط الجديدة بعد 153 عامًا من العطاء: استكمالًا لتجديد مشروعات الرى العريقة فى مصر كان آخرها قناطر أسيوط الجديدة عام 2018، بدأ إنشاء قناطر ديروط الجديدة في فبراير 2022، لتحل محل قناطر ديروط العريقة بعد 153 عامًا من العطاء المستمر، والتي تعتبر من أعرق المنشآت المائية في مصر والعالم"

وعن قناطر ديروط العريقة، قال عباس شراقي: "تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، والذي في عهده أيضًا تم إصلاح القناطر الخيرية؛ وتقع قناطر ديروط على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط (أسيوط)، وهي أطول الترع المصرية حوالى 267 كم، والقناطر هي مجموعة من 7 قناطر"

قناطر ديروط، فيتو

وأكد عباس شراقي أن القناطر "تصرف سنويًا حوالى 9.6 مليار متر مكعب، من خلال 7 ترع لري حوالى 1.6 مليون فدان، أي حوالي 30% من الأراضى الزراعية القديمة في الوادي والدلتا، وتخدم مصر الوسطى في 5 محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، لضمان توزيع منتظم على الفروع".

موعد افتتاح القناطر الجديدة



وعن القناطر السبع، قال الدكتور عباس شراقي: "القناطر السبع هي قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، قنطرة فم ترعة الدلجاوي".

قناطر أسيوط الجديدة، فيتو



أما تكلفة القناطر الجديدة، فكشف الدكتور عباس شراقي أن"تكلفة القناطر الجديدة تبلغ حوالى 1.2 مليار جنيه عام 2022، بقرض يابانى على 30 سنة؛ والعائد الاقتصادى لهذا المشروع كبير في تحسين الري لملايين المزارعين، وبالتالي زيادة الانتاج"

وعن موعد افتتاح القناطر الجديدة، قال الدكتور عباس شراقي: "طبقًا لتصريحات وزارة الرى فإنه تم انجاز حوالى 78% من أعمال القناطر الجديدة، وينتظر افتتاحها فى إبريل 2026. تحية لكل يد تبني وتعمر فى مصر"



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