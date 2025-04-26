تنفيذ 79% من مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة

وأعلن سويلم أن نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز ٧٩%، مشيرًا إلى أنه فيما يخص قناطر بحر يوسف والتى تخدم زمام ٨٥٠ ألف فدان فى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة فقد تم الإنتهاء من تنفيذ المنشأ الخرسانى والكوبرى ومجموعة بوابات التحكم ومنظومة التشغيل الهيدروليكية للقنطرة، وجار تنفيذ الطريق أعلى السد الدائم لبحر يوسف.

وفيما يخص قناطر حجز الإبراهيمية، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خوازيق الأساسات من الخرسانة المسلحة، وتنفيذ جسم القنطرة من الخرسانة المسلحة حيث تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية (البغال والحوائط الجانبية) وصب الكوبرى والبلاطة العلوية لمنصة التشغيل، كما تم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لكل من قنطرة الديروطية وقنطرة البدرمان، وتركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري

وفيما يخص قناطر أبوجبل والساحلية وإيراد الدلجاوى، فقد تم تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة للمياه أسفل المنشأ، وأعمال الخرسانة المسلحة لجسم القناطر وحائط الحماية والتوجيه بالستائر المعدنية، وتم تركيب البوابات ومنظومة التشغيل.

ويجرى صب سقف مبنى غرفة التحكم الرئيسية والتشغيل، كما يجرى إنهاء إقامة حوائط مبنى غرفة الصيانة وعلب التجفيف.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي.

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