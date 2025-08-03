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أخبار مصر

رئيس فيتنام يزور مصر اليوم

رئيس فيتنام يزور
رئيس فيتنام يزور مصر اليوم
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يقوم لونج كونج رئيس فيتنام بزيارة دولة إلى مصر اليوم بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفتح مرحلة جديدة من التعاون وخاصة في الاقتصاد والتجارة بين فيتنام ومصر.

رئيس فيتنام يصل مصر اليوم

ووفقا لوكالة الأنباء الفيتنامية تعد الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس لونج كونج إلى مصر توضح سياسة فيتنام الثابتة المتمثلة في إعطاء أهمية دائمة للعلاقات مع الشركاء الودودين التقليديين في أفريقيا والرغبة في خلق اختراق ورفع مستوى العلاقات، وإنشاء إطار تعاون جديد بين فيتنام ومصر وفتح صفحة جديدة في العلاقات التعاونية بين فيتنام  ومصر وتعزيز التعاون مع الاقتصادي وفقا لإمكانات واحتياجات التنمية لصالح شعب البلدين ومن أجل السلام والتنمية في المنطقة والعالم

رئيس فيتنام يزور مصر

ومن جانبه أكد سفير فيتنام في نجوين هوي ذونج تميز العلاقات بين فيتنام ومصر مشيرا إلى أن الشعب الفيتنامي ينظر بعين التقدير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإنهاء التوترات في هذا الجزء من العالم، بنفس القوة التي تسير بها مصر بقيادة الرئيس السيسي على طريق التقدم والتحديث والتعاون البناء مع العالم.

وقال السفير الفيتنامي في تصريحات إن للبلدين علاقات متميزة منذ عام 1963 وإن مصر قدمت الدعم الكامل لفيتنام حتى الآن.
 

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مصر الرئيس لونج كونج سفير فيتنام التجارة بين فيتنام ومصر رئيس فيتنام

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