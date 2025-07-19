مصرع 27 شخصا جراء انقلاب قارب سياحي في فيتنام

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن 27 شخصا لقوا حتفهم وتم إنقاذ 12 آخرين من قارب سياحي كان على متنه 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم، انقلب بسبب الأمواج العاتية قبالة سواحل مقاطعة كوانج نينه الفيتنامية.

مقتل 27 شخصا على الأقل إثر انقلاب قارب سياحي في فيتنام



وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء الفيتنامية "فن إكسبريس" عن حرس الحدود القائمين بعمليات البحث والإنقاذ تأكيدهم إنقاذ 12 شخصا ومصرع 27 آخرين حتى مساء السبت، بينما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت الوكالة بأن "السلطات في مقاطعة كوانج نينه ذكرت أن القارب السياحي 'واندر سي' انقلب حوالي الساعة 13:45 (09:45 بتوقيت موسكو) يوم السبت في خليج هالونغ بالقرب من كهف داو جو. وكان على متنه 48 سائحا و5 من أفراد الطاقم، بينهم العديد من العائلات مع أطفالها".

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن جنسيات السياح المتضررين. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ التي بدأت ظهرا تحت الأمطار الغزيرة والعاصفة لا تزال مستمرة طوال اليوم.

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