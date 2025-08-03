الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

التحقيق في سقوط أجنبية من أعلى فندق في 6 أكتوبر

محكمة
محكمة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في كشف ملابسات سقوط سيدة أجنبية من أعلى فندق بمدينة 6 أكتوبر لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وفحص آخر مشاهدات السيدة. 

 

وصول سيدة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد 


البداية، كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى بوصول سيدة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد آثر سقوطها من علو بأحد الفنادق الشهيرة. 

 

وكشفت التحريات الأولية، عن أن السيدة تحمل جنسية أجنبية فيما اشار عدد من رواد الفندق إلى أن السيدة، اختل توازنها وسقطت من أعلى وتعرضت للإصابة في مختلف أنجاء جسدها، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث، وتم نقلها للمستشفى.

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نيابة الجيزة 6 أكتوبر مديرية أمن الجيزة

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