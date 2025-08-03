الأحد 03 أغسطس 2025
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رياضة

أول تعليق من دياز بعد ظهوره مع بايرن ميونخ

دياز، فيتو
دياز، فيتو

علق النجم الكولومبي لويس دياز، على خوض أول مباراة بقميص بايرن ميونخ، عندما فاز العملاق البافاري وديًا، أمس السبت، على ليون 2-1.

وقال دياز، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ: "أنا سعيد جدًا بأول مباراة مع بايرن، كان شعوري جيدًا على أرض الملعب.. كانت مباراة مثيرة، وتحكمنا في مجرياتها، سأعتاد الفريق تدريجيًا".

 

وواصل: "أعتقد أنني قدمت مباراة جيدة على المستوى الشخصي، أتيحت لي فرص للتسجيل، وأتمنى أن أتمكن من هز الشباك مستقبلًا.. الانطباعات الأولى كانت مذهلة، أشعر بسعادة كبيرة وارتياح في أيامي الأولى هنا.. سأحتاج بعض الوقت للاندماج، والتعرف أكثر على زملائي، حتى أتمكن من مساعدة الفريق بشكل أفضل".

الفوز بجميع الألقاب الممكنة

وشدد اللاعب المنتقل حديثًا من ليفربول: "كما قلت في اليوم الأول، أريد الفوز بجميع الألقاب الممكنة مع هذا النادي، وأن أساعده بكرتي الخاصة، بأهدافي وتمريراتي الحاسمة.. وحتى لو اضطررت للجلوس على مقاعد البدلاء أحيانًا، سأحاول دائمًا أن أكون متاحًا للجهاز الفني، وأن أقدم أفضل ما لدي.. آمل أن نخوض موسمًا رائعًا.. أنا مقتنع بذلك، وسنعطي كل ما لدينا لتحقيقه".

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