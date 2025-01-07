“إيه الجديد”، برنامج اجتماعي لـ داليا الخطيب على الراديو 9090

استضافت الإعلامية داليا الخطيب، أصحاب البراند المصري “حاوي” في حلقة خاصة من برنامجها إيه الجديد.



تناولت الحلقة الحديث لراديو 9090 خلال عام 2025 عن “ إيه الجديد” مع أصحاب البراند المصري حاوي .

برنامج إيه الجديد

يعد برنامج "إيه الجديد" الذى تقدمه الإعلامية داليا الخطيب من البرامج التي تهتم بكل تريندات السوشيال ميديا، وأهم القضايا التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعية وحلولها وعلاجها.

وقدمت الإعلامية داليا الخطيب خلال عام 2024 برنامج "ست البيت"، الذى ناقش كل ما يخص المرأة من قضايا اجتماعية وأسرية، حيث كانت تقوم بطرح القضايا على المستمعين للمناقشة، وتلقى العديد من وجهات النظر.

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