الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة حيازة استروكس في السلام للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام بإحالة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة السلام، للمحاكمة الجنائية. 

واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة مشيرين إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتاجرون فيها بالمواد المخدرة بل سبقتها 3 مرات ولم يعلموا أنه يتم تصويرهم.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة في أحد شوارع القاهرة.

تحديد وضبط المتهمين

وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وسلاح ناري (فرد خرطوش) ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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