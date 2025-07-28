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حوادث

حبس تشكيل عصابي بحوزته طن حشيش بقيمة 100 مليون جنيه

حبس متهمين أرشيفية
حبس متهمين أرشيفية

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس تشكيل عصابي شديد الخطورة تخصص في جلب وترويج المواد المخدرة، بحوزته كمية ضخمة من مخدر الحشيش بلغت طنًا كاملًا، قُدرت قيمته المالية بـ100 مليون جنيه تقريبًا، وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

كما أمرت النيابة بتحريز هواتف وعدد ٢ لاب توب ومبلغ مالي تم ضبطه مع المتهمين.

 

ضبط التشكيل في جنوب البلاد

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قد أكدت تورط عناصر جنائية شديدة الخطورة في تشكيل عصابي خطط لجلب كميات ضخمة من مخدر الحشيش وترويجها داخل البلاد.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع أفراد التشكيل، ونُصبت الأكمنة اللازمة، وأسفرت الجهود عن ضبطهم في إحدى المناطق بجنوب البلاد، وبحوزتهم شحنة من الحشيش تزن قرابة طن.

 

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة.

 

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