الأحد 03 أغسطس 2025
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أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة يشارك في قمة "ستارت" لاختتام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة في قمة ريستارت، فيتو

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، في فعاليات قمة "ستارت" التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختتام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات للعام الجامعي 2024-2025، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء وممثلي الجامعات المصرية، ومشاركة مكثفة من طلاب الجامعات ومنسقي وحدات التضامن.

وتأتي مشاركة رئيس جامعة القاهرة في إطار دعم الجامعة المستمر للمبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في العمل المجتمعي والتنموي، لا سيما المبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

أنشطة وفعاليات وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

وقد شهدت القمة استعراضًا لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نفذتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتي ساهم فيها آلاف الطلاب في مختلف المجالات التدريبية والتطوعية. كما تم الإعلان عن التوسع في إنشاء وحدات جديدة داخل الجامعات التكنولوجية، لتصبح 42 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأشادت جامعة القاهرة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم طلاب الجامعات، وتؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع شركاء التنمية، إيمانًا منها بأهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والجامعية لبناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.

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جامعة القاهرة وزارة التضامن الاجتماعي ستارت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

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