جامعة القاهرة تعلن نتيجة مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة

أعلنت جامعة القاهرة، نتائج مسابقة “أفضل كلية صديقة للبيئة” التي أطلقتها تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن نتيجة المسابقة أسفرت عن فوز كلية التخطيط العمراني والإقليمي بالمركز الأول، وكلية الهندسة بالمركز الثاني، فيما جاءت كلية الإعلام في المركز الثالث، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في المركز الرابع، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز ثقافة الاستدامة والوعي البيئي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا توفير الدعم الكامل لكليات الجامعة ومعاهدها لجعل جامعة القاهرة نموذجًا يحتذى به في دعم الممارسات البيئية المستدامة، وذلك من خلال تشجيع الكليات على تبني مبادرات صديقة للبيئة تتوافق مع رؤية الدولة في هذا المجال.

نتائج مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة بجامعة القاهرة

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن المسابقة تم الإعلان عنها لكافة كليات الجامعة ومعاهدها خلال شهر مارس الماضى، وتقدم لها 21 كلية ومعهدا، وشهدت منافسة قوية بين الكليات المشاركة، مؤكدًة حرص الجامعة على الاستمرار في تنفيذ خططها الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحويل الحرم الجامعي إلى بيئة أكثر استدامة، مضيفًة أن المسابقة شملت 7 معايير تضمنت البنية التحتية، والطاقة والتبدل المناخي، وإدارة المخلفات، وإدارة المياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي، وخدمة الجامعة والمجتمع، وتم تقييم الكليات من قبل اللجنة العليا للمسابقة.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا لمسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة ضمت كلًا من: د. سهير رمضان فهمي عميد كلية العلوم ومستشار رئيس الجامعة لشئون التنمية المستدامة، ود.محمد نجيب محمد المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة، ود.عماد أحمد شلبي المشرف العام على الإدارة العامة للبحوث العلمية، ود.دينا محمد رفيق القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ود.دينا فتحي عبد الهادي وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محمد عبد الرحمن عبد الحميد المناوي وكيل كلية الزراعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.فايز عوض صليب وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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