الأحد 03 أغسطس 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ يرجح إطلاقه من قطاع غزة

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتراض صاروخ جرى إطلاقه من داخل قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات "نيريم" و"عين هشلوشا" في غلاف غزة للتحذير من سقوط قذائف صاروخية.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في غلاف غزة، تم اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية على ما يبدو".
 

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غزة صفارات الإنذار نيريم عين هشلوشا غلاف غزة

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