انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية (فيديو)

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن فريقها في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية سمع دوي انفجارات وشاهد دخانا يتصاعد من موقع قريب.

⚡️International Atomic Energy Agency:



Explosions were heard and smoke was seen near the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Ukraine. - Reports pic.twitter.com/PeKS4ZHDfu — War Intel (@warintel4u) August 2, 2025



وأضافت الوكالة في بيان أن المحطة النووية أفادت بأن إحدى منشآتها المساعدة تعرضت لهجوم، مساء أمس.

وذكرت الوكالة "تقع المنشأة المساعدة على بُعد 1200 متر من محيط محطة زابوريجيا، وشاهد فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخانا تصاعد من ذلك الاتجاه بعد الظهر".

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