الدفاع السورية تعلن توجيه ضربات دقيقة لـ "قسد" ردا على قصف قرية الكيارية (فيديو)
أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها توجه ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها "قسد" في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ "سانا": "تقوم وحدات الجيش العربي السوري في هذه اللحظات بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات "قسد" في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج".
وأضاف الوزارة: "تمكنت قواتنا من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب".
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