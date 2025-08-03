الدفاع السورية تعلن توجيه ضربات دقيقة لـ "قسد" ردا على قصف قرية الكيارية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها توجه ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها "قسد" في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج.

عصابات قسد المجرمة تقصف قرية الكيارية براجمة الصواريخ

القصف استهدف منازل المدنيين مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.



قوات الجيش العربي السوري ترد على مصادر النيران على خطوط التماس مع العصابات الإجرامية. pic.twitter.com/ppGyTYvYuK — ساري الحمد العقيدي Sari (@SariHamad6) August 2, 2025

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ "سانا": "تقوم وحدات الجيش العربي السوري في هذه اللحظات بتنفيذ ضربات دقيقة تستهدف مصادر النيران التي استخدمتها قوات "قسد" في قصف قرية الكيارية ومحيطها بريف منبج".

وأضاف الوزارة: "تمكنت قواتنا من رصد راجمة صواريخ ومدفع ميداني تم استخدامهما في الاعتداء بمحيط مدينة مسكنة الواقعة شرق محافظة حلب".

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