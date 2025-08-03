القبض على شخصين أثناء البحث عن آثار في السنطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط شخصين أثناء قيامهما بالحفر داخل منزل بقرية بلكيم التابعة لمركز السنطة بحثًا عن قطع أثرية بغرض الاتجار بها.

وكانت معلومات قد وردت إلى مركز شرطة السنطة تفيد بقيام أحد المواطنين ويدعى "محمد.ع.ح" بالتعاون مع نجل شقيقه "أحمد" بأعمال حفر سرية داخل منزل العائلة بالقرية أملًا في استخراج قطع أثرية وبيعها خارج إطار القانون.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة السنطة برئاسة المقدم أحمد خلاف ومعاونيه وتم إجراء التحريات اللازمة والتي أكدت صحة المعلومات.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة داهمت قوة أمنية المنزل محل البلاغ حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس أثناء قيامهما بالحفر كما تم ضبط أدوات ومعدات بدائية تستخدم في أعمال التنقيب.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون.

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