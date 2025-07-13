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ثقافة وفنون

أصالة تحيي حفلا في لبنان 16 أغسطس المقبل

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

تحيي المطربة السورية أصالة حفلا في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر أغسطس المقبل.

ويقام الحفل يوم السبت 16 أغسطس برعاية شركة روتانا، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وطرحت أصالة مؤخرا أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

ألبوم ضريبة البعد 

ويضم ألبوم أصالة الجديد 10 أغنيات متنوعة، وهي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم. 

 

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اصالة المطربة السورية اصالة ألبوم ضريبة البعد بيروت

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