نتنياهو: أبلغت عائلتي الرهينتين دافيد وبارسلافسكي بمواصلة الجهود لإعادتهما من غزة

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه أبلغ عائلتي الرهينتين أفيتار دافيد وروم بارسلافسكي بمواصلة الجهود لإعادة جميع الرهائن من غزة.

وقبل وقت سابق ذكرت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أن هناك اتصالات متقدمة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول مقترح يمنح حماس مهلة للإفراج عن جميع الأسرى.

وأوضحت القناة العبرية، أن الهدف من المقترح هو التوصل إلى اتفاق شامل لإدارة القطاع وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية.

قرارات استراتيجية ستغير وجه الحرب

أفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر مساء اليوم السبت، بأن دولة الاحتلال أمام أسبوع مصيري ستتخذ فيه قرارات استراتيجية ستغير وجه الحرب.

وأضافت القناة 12 العبرية، نقلا عن المصادر: "هناك مخاوف من صدام محتمل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل".

بدورها، أشارت هيئة البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال يتحفظ على تحركات القيادة السياسية وغير راض عن نية توسيع المناورات بغزة.

خلافات حادة بين رئيس أركان الاحتلال وحكومة نتنياهو

وكانت القناة 12 العبرية، مساء أمس الجمعة، قالت إن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية.

وأضافت القناة 12 العبرية: التوتر في ذروته ورئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح.

ووفقا لإعلام عبري، فإن إيال زامير يعتقد أن حكومة نتنياهو ستجهز له ملفا على غرار هاليفي لتحميله مسؤولية عدم تحقيق الأهداف بغزة.

توتر كبير بين نتنياهو وإيال زامير

وأكدت القناة 13 العبرية، حدوث توتر كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان لجيش الاحتلال إيال زامير ووصل الأمر حد الصراخ فى الاجتماع الأمنى الأخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة.

وأبلغ زامير نتنياهو، أن جيش الاحتلال لا يمكنه السيطرة على مليونى فلسطيني فى قطاع غزة.

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