الجمعة 01 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: خلافات حادة بين رئيس أركان الاحتلال وحكومة نتنياهو

زامير، فيتو
زامير، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الجمعة، بأن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير يهدد بالاستقالة بسبب التوتر بين القيادتين السياسية والأمنية.

 

رئيس أركان الاحتلال يهدد بالاستقالة

وأضافت القناة 12 العبرية: التوتر في ذروته ورئيس الأركان طالب القيادة السياسية باتخاذ قرارات وتحديد موقف واضح.

ووفقا لإعلام عبري، فإن إيال زامير يعتقد أن حكومة نتنياهو ستجهز له ملفا على غرار هاليفي لتحميله مسؤولية عدم تحقيق الأهداف بغزة.

 

توتر كبير بين  نتنياهو وإيال زامير

وأكدت القناة 13 العبرية، حدوث توتر كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان لجيش الاحتلال إيال زامير ووصل الأمر حد الصراخ فى الاجتماع الأمنى الأخير فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة.

وأبلغ زامير نتنياهو، أن جيش الاحتلال لا يمكنه السيطرة على مليونى فلسطيني فى قطاع غزة.

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