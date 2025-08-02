والد ضحية حفل محمد رمضان: لم أتلق عزاءً أو تعويضًا من أحد (فيديو)

روى حسن، والد ضحية حفل الفنان محمد رمضان، تفاصيل وفاة نجله البالغ من العمر 23 عامًا، مؤكدًا أنه كان طالبًا بجامعة عين شمس ويعمل في شركة الفاير منذ خمس سنوات.

انفجار أسطوانة حفل محمد رمضان

وقال حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي على قناة الحدث اليوم، إن الحادث وقع أثناء الحفل عندما انفجرت أسطوانة، فسارع ابنه إليها محاولًا إبعاد الخطر عن الحاضرين، ما أدى إلى وفاته، مضيفًا: "ابنى ضحى بنفسه علشان يحمي الناس".

تجاهل محمد رمضان لأسرة ضحية حفله

وأشار إلى أنه شاهد فيديو للفنان محمد رمضان على وسائل التواصل الاجتماعي يقدم فيه واجب العزاء، لكنه لم يتواصل معه شخصيًا، كما أكد أنه لم يتلق أي اتصال أو تواصل من أي جهة بشأن صرف تعويضات عن وفاة نجله.

وكشفت نتائج فحص فريق المعمل الجنائي بالعلمين الذي تم بواقعة حادث انفجار ماكينة الهواء والألعاب النارية في حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، أنها انفجرت قضاء وقدرًا.

وأوضحت النتائج أن الماكينة كانت سليمة وآمنة وحصل منظمو الحفل على التصاريح التي سمحت بدخولها واعتمادها.

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