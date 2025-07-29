صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.1 خلال 2026/2025

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2024-2025 و4.1% في 2025-2026.

كما توقع الصندوق نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2025، مقابل تقديرات بنمو 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.

جاء ذلك ضمن تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية.

تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد

كان الصندوق قال في بيان ختام مراجعة أجراها ضمن برنامج التمويل في مايو الماضي، إن البلاد حققت تقدما ملموسا صوب تحقيق استقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، متوقعًا أن يستمر النمو في التحسن.

وأضاف أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي حاليا، من المهم أن تنفذ مصر إصلاحات أعمق لإطلاق قدرات النمو للبلاد، وخلق وظائف عالية الجودة للسكان الآخذين في الزيادة، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، بحسب البيان.

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