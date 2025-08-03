التحقيق مع البلوجر "علياء قمرون" بتهمة الخروج على الآداب العامة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع البلوجر علياء قمرون الشهيرة بـ “علياء مناديل” لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيق مع البلوجر علياء قمرون

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر علياء قمرون صانعة محتوى، لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التشكيك في مصادر ثروتها.

القبض على البلوجر علياء قمرون

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغات رسمية من عدد من المحامين تتهم 11 بلوجرًا، من بينهم البلوجر علياء قمرون، بنشرها محتوى مرئيا يحتوي على ألفاظ ومشاهد غير لائقة، ويخالف نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمة واقتيادها إلى جهة التحقيق المختصة، حيث تم التحفظ على هاتفها المحمول وعدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تصوير المحتوى، تمهيدًا لعرضها على الجهات الفنية المختصة لفحصها.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مع إمكانية توجيه تهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة، والإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع المصري.

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