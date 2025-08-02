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رياضة

تفاصيل الوفاة الصادمة لـ بونجا حارس مرمى وادي دجلة

بونجا
بونجا

توفي محمد أبو النجا الشهير بـ "بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى تدهور سريع في حالته الصحية.

تفاصيل الوفاة الصادمة لـ بونجا حارس مرمى وادي دجلة

ودخل بونجا في غيبوبة مفاجئة نتيجة مضاعفات حادة في الجهاز الهضمي والكبد استدعت لنقله إلى العناية المركزة، حيث تبين لاحقًا أن السبب يعود إلى إصابته بمرض الصفراء، ما تسبب في تدهور حالته بشكل متسارع.

وعقب أيام من تدهور حالته، تم نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته استمرت في التدهور رغم محاولات الفريق الطبي لإنقاذه.

وكان بونجا يحتاج إلى زراعة كبد عاجلة، قبل أن تتفاقم حالته بشكل حاد، ما أدى إلى وفاته، في خبر صادم لمحبي الكرة المصرية.

اتحاد الكرة ينعى محمد أبو النجا حارس وادي دجلة

ومن جانبه، نعى المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والعاملين بالاتحاد، محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى منتخب المحليين ونادي وادي دجلة الذي وافته المنية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل.

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