افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي بالإسكندرية بعد الانتهاء من تجهيزه

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي، والذي تم تجهيزه داخل إحدى قاعات البرج الرئيسي للقلعة بالإسكندرية، بالتعاون مع المركز الفرنسي للدراسات السكندرية، وذلك في إطار تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ببذل كافة الجهود للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لزائري المتاحف والمواقع الأثرية وتقديم تجربة سياحية متميزة بها.

افتتاح مركز زوار قلعة قايتباي

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التفسير المتحفي في المواقع الأثرية وتفعيل التواصل الثقافي مع الزائرين، بما يعكس أهمية الإسكندرية كمركز تاريخي وثقافي بارز عبر العصور.

كما يهدف أيضًا إلى إلقاء الضوء على التاريخ الغني للنطاق الأثري المحيط بقلعة قايتباي، بما يشمله من مواقع تاريخية بارزة، يأتي في مقدمتها موقع الفنار القديم والميناء الشرقي، الذي كان يمثل جزءًا محوريًا من الحي الملكي لمدينة الإسكندرية القديمة.وأشار الدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف أن المركز يستعرض المعلومات اللازمة عن عدد من المنشآت الأثرية الفريدة مثل الميناء الملكي، ومبنى التيمونيوم، وجزيرة أنترودوس، والأرصفة البحرية، وأحواض بناء السفن.

فهم التسلسل التاريخي والمعماري لقلعة قايتباي

كما يتناول مركز الزوار أيضًا تطور التحصينات الدفاعية بمدينة الإسكندرية، مركزًا على الدور التاريخي لقلعة قايتباي، إلى جانب التحصينات التي شُيّدت في عهد محمد علي باشا على امتداد الساحل الشمالي.

وأضاف أن العرض داخل المركز يعتمد على تسع لوحات معلوماتية ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية)، مدعّمة بخرائط ومخططات توضيحية تسهل فهم التسلسل التاريخي والمعماري للمنطقة، بالإضافة إلى شاشة عرض تقدم مادة فيلمية عن موقع الفنار القديم، ومقاعد مخصصة لاستراحة الزائرين.

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