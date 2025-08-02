وزير الري: لا أزمة مياه في مصر رغم بعض التأثيرات الناتجة عن تصرفات أحادية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأمن المائي يعد ملفًا استراتيجيًا تشارك فيه العديد من مؤسسات الدولة، ويضم وزارات سيادية وغير سيادية، حيث يتم متابعة إيراد نهر النيل وأي تصرفات أحادية تؤثر عليه، إضافة إلى كيفية توزيع المياه وصولًا إلى المزارعين والمنازل في مختلف أنحاء الجمهورية.

متابعة السيسي لملف نهر النيل يوميا

وأوضح سويلم، خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل يومي كافة تفاصيل ملف مياه نهر النيل، مؤكدًا أنه "لا توجد أزمة مياه في مصر"، حتى مع وجود بعض التأثيرات الناتجة عن التصرفات الأحادية، مشددًا على أن الدولة واعية ولديها القدرة على التعامل مع أي تحديات.

استثمارات بـ 500 مليار جنيه في قطاع المياه

وكشف الوزير عن استثمارات عملاقة بقيمة 500 مليار جنيه في قطاع المياه، تشمل مشروعات ضخمة لإدارة وتوزيع المياه بكفاءة، مشيرًا إلى أن الفيضان هذا العام جاء فوق المتوسط، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لمصر.

دور السد العالي في إدارة المياه

وأشار إلى أن السد العالي لعب دورًا محوريًا في حماية مصر من تقلبات الفيضان، سواء كان عاليًا أو منخفضًا، وذلك من خلال التحكم في تخزين المياه وتصريفها بما يلبي احتياجات الزراعة والتجارة والصناعة.

وأضاف سويلم أن الوزارة تعقد اجتماعًا أسبوعيًا لحساب كميات الأمطار وتدفقاتها من دول حوض النيل باستخدام النماذج الرياضية والتكنولوجيا الحديثة بدقة عالية، مؤكدًا أهمية تحديد نوعية الأراضي الزراعية المناسبة لكل طريقة ري، سواء الري بالغمر المحسوب أو الري الحديث، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمياه.

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