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رياضة

تعادل بيراميدز وسيراميكا وديا 1-1 استعدادا للدوري الممتاز

بيراميدز وسيراميكا،فيتو
بيراميدز وسيراميكا،فيتو

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

مباراة بيراميدز وسيراميكا

 

واستضاف بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجوي، في الودية قبل الأخيرة في إطار استعدادات الفريق بطل أفريقيا لضربة بداية الدوري أمام وادي دجلة.

تقدم سيراميكا في البداية بهدف من ركلة جزاء بعد احتساب لمسة يد على مروان حمدي داخل المنطقة سجلها أحمد بلحاج، قبل أن يتعادل بيراميدز سريعا من ركلة جزاء تسبب فيها الحارس محمد بسام من ارتطام قوي بالمهاجم ماييلي، وسجلها البرازيلي إيفرتون داسيلفا ببراعة.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بالثنائي فيستون ماييلي وأحمد عاطف قطة.

ويختتم بيراميدز مبارياته الودية بمواجهة فريق نادي أسوان مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

 

حفلا كبيرا لبيراميدز 

بقيم مجلس إدارة نادي بيراميدز احتفالا بالإنجاز التاريخي لفريق الكرة بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ.

ويشهد الاحتفال حضور مجلس إدارة نادي بيراميدز وأصحاب الإنجاز التاريخي فريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الفني والإدارة التنفيذية، وعدد من كبار المسئولين عن إدارة الكرة في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا والعالم، وعدد من نجوم وأساطير اللعبة في مصر والقارة السمراء والعالم.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال مساء يوم الاثنين المقبل بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

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