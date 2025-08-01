الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

وصول بعثة المصري إلى مطار القاهرة بعد انتهاء معسكرها الخارجي في تونس

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

وصلت بعثة النادي المصري البورسعيدي إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من تونس العاصمة وذلك بعد ختام معسكر الفريق المغلق استعدادًا للموسم الكروي الجديد والذي استمر لنحو أسبوعين.

والتقطت بعثة المصري صورة تذكارية في ختام معسكر الفريق المغلق بتونس والذي أقيم خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الماضي وحتى اليوم الجمعة الأول من أغسطس.

واختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري معسكره الحالي بمدينة سوسة التونسية بمران صباحي اليوم قبل العودة إلى القاهرة.

معسكر المصري في تونس 

 وبدأ فريق المصري البورسعيدي معسكره المغلق بمدينة سوسة الساحلية خلال الفترة من التاسع عشر من يوليو الجاري وحتى الأول من أغسطس الحالي ضمن استعدادات المصري لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

 المصري يفوز على هلال مساكن بثلاثية نظيفة في ختام معسكره المغلق بتونس

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق هلال مساكن - أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري التونسي - بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء امس الخميس على ملعب القنطاوي بمدينة سوسة في ختام مباريات المصري بمعسكره المغلق بتونس والذي يُختتم صباح غدا الجمعة بعدما استمر لنحو أسبوعين.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله عمر الساعي في الدقيقة الخامسة عشر.

وفي الشوط الثاني يضيف عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني لأبناء بورسعيد في الدقيقة الثالثة والثلاثين، قبل أن يختتم خالد صبحي أهداف المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بثلاثية نظيفة.

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المصري البورسعيدي المصري النادي المصري تونس عبد الرحيم دغموم

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