السبت 02 أغسطس 2025
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حملات إزالة ونظافة بأحياء الإسكندرية قبل انتخابات مجلس الشيوخ

حملات إزالة ونظافة
حملات إزالة ونظافة بأحياء الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية حملات موسعة  لرفع الإشغالات ورفع كفاءة الإضاءة والحالة العامة للنظافة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 4ـ5 المقبل.

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يأتى ذلك بناء علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوي وتوفير أجواء آمنة ومنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر عقدها علي مدار يومي ٤، ٥ أغسطس.

وفي هذا الصدد قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب حملة موسعة لإزالة كافة الإشغالات بمحيط المدارس ولجان الانتخابات بنطاق الحي

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع كافة الإشغالات وتم التحفظ على ٤٥ إشغالا، ٣٠ هالك، ١٥ حاجز سيارات خرساني وكاوتش

 وتابعت رئيس الحي أعمال رفع كفاءة والنظافة ورفع كفاءة الإضاءة والصيانة والإنارة للكشافات والأعمدة بمحيط المدارس واللجان الانتخابية وبنطاق الحي.

 

وتؤكد رئاسة حي غرب على استمرار رفع كفاءة النظافة العامة والإضاءة ورفع كافة الإشغالات مع التأكيد على عمل الأحياء بكامل طاقتها في خدمة المواطن.

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الاسكندرية مجلس الشيوخ الفريق أحمد خالد

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