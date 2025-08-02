حملات إزالة ونظافة بأحياء الإسكندرية قبل انتخابات مجلس الشيوخ

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية حملات موسعة لرفع الإشغالات ورفع كفاءة الإضاءة والحالة العامة للنظافة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 4ـ5 المقبل.

يأتى ذلك بناء علي التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوي وتوفير أجواء آمنة ومنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر عقدها علي مدار يومي ٤، ٥ أغسطس.

وفي هذا الصدد قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب حملة موسعة لإزالة كافة الإشغالات بمحيط المدارس ولجان الانتخابات بنطاق الحي

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع كافة الإشغالات وتم التحفظ على ٤٥ إشغالا، ٣٠ هالك، ١٥ حاجز سيارات خرساني وكاوتش

وتابعت رئيس الحي أعمال رفع كفاءة والنظافة ورفع كفاءة الإضاءة والصيانة والإنارة للكشافات والأعمدة بمحيط المدارس واللجان الانتخابية وبنطاق الحي.

وتؤكد رئاسة حي غرب على استمرار رفع كفاءة النظافة العامة والإضاءة ورفع كافة الإشغالات مع التأكيد على عمل الأحياء بكامل طاقتها في خدمة المواطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.